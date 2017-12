Op klimaattop in Parijs lijkt Kerry optimischer dan Macron

Op de 'One Planet Summit' in Parijs zei de Franse president Emmanuel Macron vandaag dat we de strijd tegen klimaatverandering aan het verliezen zijn. De Amerikaanse ex-minister van Buitenlandse Zaken John Kerry ging daartegen in.

Op de klimaattop in Parijs kwamen bedrijfstopmannen en ruim vijftig staatshoofden bij elkaar. Mark Rutte was er ook. Donald Trump niet.

Kerry vs Trump

Precies twee jaar geleden was Kerry erbij toen het klimaatakkoord van Parijs werd beklonken. President Trump maakte in juni bekend zijn land uit die afspraken terug te trekken. Maar dat betekent niet dat de Verenigde Staten hun afspraken niet na zullen komen, zegt Kerry.

Hij wees op de bereidheid daartoe van veel bedrijven en 38 staten - goed voor 80 procent van de Amerikaanse bevolking.

'Make our planet great again'

Macron roept behalve staatshoofden en bedrijven via de One Planet Summit ook de hulp in van wetenschappers om de opwarming wereldwijd niet verder te laten oplopen dan twee graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Onder de vlag 'Make our planet great again' - looft hij miljoenen aan beurzen uit voor onderzoek in Frankrijk. 13 van de 18 beurzen gaan naar Amerikaanse wetenschappers, maakte het Élysée-paleis maandagavond bekend.