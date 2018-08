Oostenrijk is ervan overtuigd: 60-urige werkweek is niet illegaal

Oostenrijk is vol vertrouwen dat het omstreden plan om een 60-urige werkweek met werkdagen van 12 uur in te voeren niet in strijd is met EU-regels. De Europese Commissie onderzoekt of de nieuwe wet die op 1 september in gaat in strijd is met de Europese wetgeving.

Bedrijven die het erg druk hebben, mogen onder de nieuwe Oostenrijkse wetgeving hun personeel vragen om langer te werken, maximaal 12 uur per dag. De werknemers krijgen er extra voor betaald of kunnen later compenseren. Ze mogen het verzoek ook weigeren.

De nieuwe wet die deze zomer werd aangenomen gaat vanaf zaterdag in, ondanks het onderzoek dat de Europese Commissie doet naar wet. "We kijken uit naar de uitkomst van het onderzoek en zijn vol vertrouwen dat onze wet in lijn is met de Working Time Directive", laat een woordvoerder van de Oostenrijkse regering RTL Z weten.

Gemiddeld 48 uur werken wer per week

In de Working Time Directive is bepaald dat een werkweek gemiddeld niet langer dan 48 uur mag duren, inclusief overuren. Volgens Oostenrijk voldoet de nieuwe wet aan de Europese regels, omdat het gemiddelde van 48 uur wordt gemeten over een periode van 17 weken.

Of dat ook zo is moet nog blijken. Wanneer het onderzoek is afgerond, wilde een Commissie-woordvoerder niet zeggen.