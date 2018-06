Ook DNB waarschuwt voor plotselinge stijging rente

Toezichthouder DNB waarschuwt: als de rente ineens gaat stijgen, aangejaagd door onrust in Italië of de handelsoorlog tussen de VS en de EU, dan kan dat voor flinke problemen zorgen.

Banken rekenen dan namelijk een hogere risicopremie om zichzelf te beschermen, met als gevolg dat geld lenen duurder wordt. Daarnaast moeten consumenten, bedrijven en overheden met veel schuld ineens meer rente betalen over die schulden, wat tot financiële problemen kan leiden.

Dat kan vervolgens weer zorgen penibele situaties in de financiële sector, als schulden niet afgelost kunnen worden, waarschuwt De Nederlandse Bank in het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS). Dat wordt volgende week besproken in de Tweede Kamer.

Eerder deze week waarschuwde ook het Centraal Planbureau voor de gevolgen van een snelle rentestijging.

Formatie Italië

De rentes liepen de laatste tijd op als gevolg van de formatie van een eurosceptische regering in Italië. Nederlandse banken hebben overigens nauwelijk geld uitgeleend aan Italiaanse banken.

Over het algemeen hebben bedrijven meer last van een rentestijging dan huishoudens. Dat komt doordat zij vaker kortlopende leningen afsluiten. Woningeigenaren hebben met name de laatste tijd juist vaak gekozen voor lange rentevaste periodes voor hun hypotheek, en lopen dus minder risico. Toch is het volgens DNB voor iedereen verstandig grotere buffers op te bouwen.

Extra risico in Zuid-Europa

In landen waar de overheid voor financiering vaak bij de eigen bankensector aanklopt, zoals in Zuid-Europa, kunnen banken nog een extra tik krijgen als de risicopremies op staatsobligaties hard oplopen, waarschuwt DNB nog.

Voor wat betreft de woningmarkt maakt DNB zich nog geen zorgen over een kredietgedreven zeepbel. De prijzen lopen weliswaar hard op, maar er wordt veel al dan niet vrijwillig afgelost en met eigen geld gefinancierd. Wel moeten er snel woningen bijkomen in het middensegment om de druk op de woningmarkt te verlichten.