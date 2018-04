Onderzoeksraad: te weinig oog voor veiligheid bij groeiplannen Schiphol

In de discussie over verdere groei van vliegverkeer van en naar Schiphol wordt onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van de groeiplannen voor de veiligheid. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die vorig jaar nog waarschuwde voor de veiligheid rondom Schiphol.

De OVV waarschuwt dat er op een andere manier gediscussieerd moet worden over eventuele groei van Schiphol. Op dit moment wordt door de betrokken partijen te veel naar andere belangen dan de veiligheid gekeken.

"Op Schiphol is een patroon zichtbaar dat de betrokken partijen eerst nieuwe veiligheidsrisico's accepteren en vervolgens maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor de veiligheid te beperken", omschrijft de OVV de problematiek. In de discussie wordt vooral gekeken of het vluchtplafond (van 500.000 vluchten per jaar) niet omhoog moet.

'Getalsmatige discussie'

Daarmee is het een 'getalsmatige' discussie geworden, waarbij bovendien duizenden vluchten per jaar niet worden meegeteld in de statistieken, aldus de OVV. "Iedereen heeft het altijd over de 500.000, maar voor de veiligheid zijn deze vluchten ook van belang", legt een woordvoerder van de OVV uit.

Het gaat dan om 'technische vluchten', om onderhoud te kunnen doen aan vliegtuigen op Schiphol en 'general aviation'. Dat zijn bijvoorbeeld zakenjets,trainingsvluchten voor piloten in opleiding of de trauma- en politiehelicopters die ook vanaf Schiphol vliegen.

'Grenzen groei in zicht'

De waarschuwing van de OVV is pijnlijk, omdat de instantie vorig jaar nog waarschuwde dat de grenzen aan de groei van Schiphol in zicht komen, juist vanwege de veiligheid. Dat onderzoek kwam er naar aanleiding van enkele bijna-botsingen tussen vliegtuigen op de grootste luchthaven van het land.

Dat rapport is volgens de OVV door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Veiligheidsplatform Schiphol echter gebruikt om te doen alsof er niets aan de hand is, omdat de OVV geen signalen vond dat de veiligheid op het moment van het onderzoek onvoldoende was.

Valse voorstelling van zaken

Die redenering is bij de OVV in het verkeerde keelgat geschoten, omdat de onderzoeksraad wel heeft gewaarschuwd dat die veiligheid gevaar loopt als de luchthaven verder groei. "Deze eenzijdige nadruk van de sector en het ministerie op een 'veilig' Schiphol doet geen recht aan de door de Onderzoeksraad in het rapport beschreven zorgen over veiligheid", verwoordt de OVV het ongenoegen.

In november van vorig jaar waarschuwden ook piloten nog voor de veiligheid rondom Schiphol.

'Safety first'

In het regeerakkoord is afgesproken dat Schiphol onder voorwaarden mag groeien. "Een veilige afhandeling van het vliegverkeer staat daarbij op één", staat er. De waarschuwing van de OVV lijkt voor een ommekeer in politiek Den Haag te zorgen als het gaat over hoe er wordt gedacht over een eventuele uitbreiding van Schiphol.

Kamerlid Jan Paternotte van regeringspartij D66 noemt het op Twitter een 'glashelder advies'. Groei van de luchthaven is volgens hem op korte termijn dan ook niet verantwoord. "Dit moet op de agenda voor debat over veiligheid luchtvaart. Safety first!'' tweet hij.

'Voortvarendheid aan het werk'

In een reactie laat het ministerie van I en W weten dat het met 'grote voortvarendheid aan het werk' is met de aanbevelingen van de OVV. ​"De minister begrijpt dat de raad op de voet volgt welke maatregelen er worden genomen en wil zien dat we de benodigde stappen zetten", mailt een woordvoerder.

"​Voordat er sprake kan zijn van groei moet veiligheid op Schiphol zijn geborgd", voegt zij nog toe. Wat er ook voor plannen zijn met de luchthaven, die ​'zijn alleen bespreekbaar als dit ook veilig kan'.