Bureaus proberen slaatje te slaan uit aanvraag zzp-subsidie: 'Gewoon boeven'

Gebeld of gemaild

Bij FNV Zelfstandigen kwamen meerdere klachten binnen van ondernemers die werden gebeld of gemaild door bedrijfjes die ondersteuning bij de aanvraag aanbieden, zegt sectorhoofd Marjan van Noort.

"In eerste instantie stellen ze voor om een scan te doen, waarmee ondernemers kunnen achterhalen of zij in aanmerking komen voor de steun. Als dat het geval is, doen zij het voorkomen alsof het invullen van het Tozo-formulier erg ingewikkeld is en bieden vervolgens tegen betaling hulp aan", aldus Van Noort.

Volgens haar maken de bedrijven misbruik van mensen die in hoge nood zitten. "Het zijn gewoon boeven die proberen geld los te peuteren." Zij adviseert ondernemers met klem om hier geen gebruik van te maken. "Het is al niet veel wat je krijgt."