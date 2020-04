Vraag naar kalfsvlees ingestort: wat gebeurt er met de Nederlandse kalfjes?

Later naar de slacht

Een deel van de oplossing is dat boeren de kalfjes later naar de slacht brengen. Zogenaamde witvleeskalveren gaan in Nederland bij 7 maanden naar de slacht en rosékalveren worden ongeveer 11 maanden oud.

"Je kunt ze een maand later slachten, maar dat is het dan. Wacht je langer, dan zijn het geen kalveren meer maar runderen. Die grens is Europees bepaald", zegt de belangenbehartiger in Brussel voor de Nederlandse slachterijen. "En de prijs van runderen ligt een stuk lager."

Bioboer Boon uit Wekerom laat zijn kalfjes ook langer staan, maar dat kost ruimte en extra voer.