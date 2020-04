Ondernemers blij met verbod uitverkoop: anders verdien ik niets

Nachten wakker gelegen

Bij Stars by Daan in Baarn is het ook nog geen uitverkoop. "Mijn geluk is dat ik geen bekende merken verkoop. Dus mijn spullen vind je niet snel ergens anders met korting", zegt eigenaar Danielle de Weerd.

Toch heeft ze nachten wakker gelegen van de coronacrisis. Stars by Daan liep voor de crisis namelijk zo goed dat de Weerds vriend zijn baan opzegde en in het bedrijf stapte. "We leven er dus samen van."