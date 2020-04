Kinderdagverblijven organiseren razendsnel 24-uurs noodopvang voor kinderen vitaal personeel

Schouders eronder

Kinderdagverblijven en gastouders die flexibele opvang aanbieden, dus ook in de nacht, bestaan al veel langer, maar sinds de uitbraak van het coronavirus is er meer vraag naar. Ziekenhuispersoneel draait bijvoorbeeld meer diensten en opa’s en oma’s kunnen in veel gevallen niet meer oppassen, legt Loman uit.

"De gemeente vroeg ons of wij bereid waren om ook ’s nachts noodopvang te verrichten. Dat hebben we met ons team besproken en eigenlijk was iedereen het ermee eens dat we dit zouden gaan doen. Iedereen zette zijn schouders eronder", zegt Dave Wijgergangs van Tinker Bell, met twee vestigingen in Zoetermeer. Bij hem hebben zich nog geen ouders gemeld voor de nachtopvang.