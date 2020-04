Thuiswerken bevalt goed: zeggen we de kantoortuin definitief vaarwel?

Kantoortuin maakt ziek

Gisteren meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat een op de vier Nederlanders in 2019 vanuit huis werkte, maar bij de meeste mensen ging het om incidenteel thuiswerken. Verbazingwekkend, vindt Dekker. "We hebben steeds meer hoogopgeleiden die heel goed structureel kunnen thuiswerken en toch staan we het niet toe."

Terwijl thuiswerken veel voordelen heeft. "De tevredenheid is hoger. Werknemers hebben meer controle over hun werk en het verzuim is lager. Het is bewezen dat we ziek worden van kantoortuinen. Thuiswerken is dus goed voor de gezondheid", aldus Dekker.