Een derde van de ondernemers vindt overheidsregelingen onduidelijk

Beetje stomme regeling

Maar het is lang niet altijd werk in uitvoering. De regeling Overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) is daar een voorbeeld van. Volgens deze regeling krijgen ondernemers met een aanzienlijke inkomensval een tegemoetkoming in de loonkosten. De regeling kent alleen bewust geen uitzonderingen voor bedrijven die sterk seizoensgebonden zijn, zoals tulpenkwekers.

"Ik moest in drie weken een regeling optuigen en heb noodgedwongen versimpelingen moeten toepassen. Ik heb geen ruimte voor uitzonderingen of bijzonderheden. Ik heb een hele simpele, beetje stomme regeling ontworpen", zegt Koolmees.