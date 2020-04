Belastingdienst nog coulanter voor ondernemers: meer uitstel, soepeler voorwaarden

Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief (D66, Financiën) bekendgemaakt. De Belastingdienst maakte eerder al bekend dat ondernemers die worden geraakt door de coronacrisis drie maanden uitstel kunnen vragen voor het betalen van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

De regel is dat de invordering direct wordt gestopt nadat de aanvraag binnen is gekomen bij de fiscus, zonder dat er eerst allerlei bewijzen moeten worden overlegd. Ook hoeft er geen invorderingsrente te worden betaald over de periode van het uitstel. Uitstel is dus gratis.

Ook de belastingrente, die de fiscus normaal in rekening brengt als een aanslag te laat kan worden vastgesteld (bijvoorbeeld omdat de aangifte niet juist was), wordt verlaagd naar bijna nul. Maar dat gaat pas in vanaf 1 juni.

Meer ademruimte

Om ondernemers nog wat meer ruimte te geven kunnen ze nu ook uitstel vragen voor het betalen van de kansspelbelasting, assurantiebelasting (verzekeringsbelasting), de verhuurdersheffing, milieubelastingen (energiebelasting, ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting en belasting op leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Ook is er inmiddels een formulier beschikbaar gesteld door de Belastingdienst waarmee ondernemers eenvoudig en snel online uitstel kunnen aanvragen.