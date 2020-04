Zzp'ers massaal in acute geldnood: waar gaat het mis?

Hartstikke helpen

"Nu hebben we wel wat anders aan ons hoofd, maar na de crisis zullen we anders tegen zzp'ers aankijken", verwacht belastingadviseur Emmerig. "We moeten nadenken over de toekomst. We zien kwetsbaarheden", zegt Koolmees.

"De arbeidsmarkt zal er volstrekt anders uit gaan zien", verwacht Van Noort, die er geen twijfel over laat bestaan dat de overheid nu iedereen 'hartstikke moet helpen'.