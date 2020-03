Consument koopt meer wijn, toch hebben slijterijen het zwaar

Hamsteraars minder fanatiek

Dat is ook de ervaring van Leon van Oudenallen, die een wijnwinkel in Hengelo en Deventer heeft. "Mensen hamsteren wel wat, maar lang niet zo fanatiek als met de toiletrollen. Was dat maar waar!", lacht hij. In plaats van een of twee doosjes kopen zijn klanten nu wat vaker drie dozen wijn.

"De gemiddelde slijter verkoopt 30 procent van zijn volume aan horecabedrijven", weet Ron Andes van de Koninklijke SlijtersUnie. Maar er zijn meer inkomsten weggevallen. Thuis worden geen diners meer georganiseerd, huwelijken en familiefeesten zijn van de baan, net als bedrijfsborrels.