Drama voor aardappelboer: door corona eten we minder patat

Prijs zakt in

De prijs van aardappels bedoeld voor verwerking is in klaar geklapt van 17,60 euro per ton aardappels in januari 2020 naar 5,10 euro vandaag. "Dan weet je dat er iets goed mis is aan de vraagkant", zegt Food en Agri-analist Stefan van Merriënboer van Rabobank.

Wie hoopt dat de frietjes in de supermarkt hierdoor goedkoper gaan worden heeft pech. "Supermarkten hebben vaak voor langere tijd de prijzen vastgelegd", aldus Merriënboer.