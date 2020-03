Hartverwarmende acties voor ondernemers in nood: 'We moeten het samen rooien'

Carnavalsmunten niet opdrinken, maar aan horeca schenken

In Venlo schiet de winkelstraat de horeca te hulp, vertelt slager Toine Schreinemachers. In zijn zaak in de Gasthuisstraat staat een vaas op de bar om Venlonaerkes te verzamelen. Dat zijn munten die tijdens en vlak na carnaval gelden als betaalmiddel. "Normaal gesproken worden de overgebleven Venlonaerkes in de laatste weekenden van maart geconsumeerd, maar dat kan nu niet", zegt Schreinemachers. "En ze zijn maar tot 1 april geldig."

Schreinemachers levert met zijn zaak ook aan verschillende horecagelegenheden in de binnenstad. "Ik hoorde al verhalen van ellende. En toen dacht ik: we gaan met de winkels in onze straat die munten inzamelen. Die geven we op 31 maart aan de Venlose afdeling van Koninklijke horeca, dan kunnen zij het geld verder verdelen."

"We hebben niet de illusie dat wij hiermee tienduizenden euro's gaan ophalen hoor", zegt Schreinemachers. "Maar we vinden dit een positieve bijdrage. We willen vooral de horeca een hart onder de riem steken. En ik hoop dat mensen die de actie zien, zelf ook gemotiveerd raken om weer wat te doen voor ondernemers die geraakt worden."