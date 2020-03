Nederlandse ondernemers in Italië voorzien harde klappen

Normaal zitten er op het kantoor van Coos Groot in het centrum van Como achttien medewerkers. "Nu zijn we met zes man. De rest zit thuis. De meesten moeten met de trein komen en dus is het beter dat ze thuisblijven."

Groot heeft al meer dan tien jaar het bedrijf QRP dat managementtrainingen verzorgt. Hij werkt naast in Italië ook in onder meer Zwitserland, Frankrijk en België. "Daar loopt het nu nog. Maar de angst is groot dat deze economische onzekerheid vanwege het coronavirus overslaat."

In Italië ziet Groot ‘een regen van afzeggingen’. "Veel bedrijven willen de cursus verplaatsen naar april of mei maar ik vrees dat het allemaal langer gaat duren. We waren het jaar goed begonnen, maar het tweede kwartaal wordt een rampkwartaal."