Amsterdam beboet bloemenverkopers: te veel souvenirs, te weinig bloemen

'Te veel concurrentie'

Volgens de vader van Stins is het te moeilijk geworden om te overleven met alleen maar bloemen en planten. Hij had vroeger zelf een zaak op de markt en in die tijd was hij voorzitter was van de ondernemersvereniging. Zo nu en dan staat Stins nog in de zaak van zijn zoon. "We zijn een voorbeeld voor de rest", zegt hij.

Hij kan zich voorstellen dat ondernemers andere dingen gaan verkopen. "De jeugd koopt geen bloemen meer en er is veel concurrentie bijgekomen. Bloemen zijn bij de Albert Heijn in de bonus. En parkeren kan hier ook niet meer."

Zijn zoon vult aan dat bloemen verkopen lastig is, omdat het om een levend product gaat dat niet eeuwig houdbaar is. "Je houdt veel voorraad aan, om een leuk aanbod te hebben. Maar daardoor verdwijnt ook een deel in de prullenbak, daardoor verdien je er weinig aan."