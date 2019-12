Miljardenimperium Cirque du Soleil heeft goed gecasht op het Malieveld

Cirque du Soleil overweegt beursgang

Cirque du Soleil wil het grootste live entertainment bedrijf van de wereld worden. "We zijn al aardig op weg", weet Hanselman. Een grote concurrent is mediaconglomeraat The Walt Disney Company. De shows van Disney vallen onder de afdeling Studio, die dit jaar een omzet had van 11,1 miljard dollar. Een andere belangrijke partij is concertreus Live Nation met een omzet van 10,8 miljard dollar in 2018.

In strijd om de grootste te worden, neemt Cirque du Soleil entertainmentbedrijven over. Zoals in 2017 de Blue Man Group. En afgelopen zomer liet directeur Daniel Lamarre optekenen dat hij een beursgang overweegt om de groei van Cirque du Soleil te kunnen waarborgen.