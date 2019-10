Nieuw miljoenenfonds voor vrouwelijke ondernemers gelanceerd

Investeringen

Het onderzoek van TechLeap.nl bevestigt het beeld dat naar voren kwam uit onderzoek van Eva de Mol van de Vrije Universiteit Amsterdam samen met investeerder Janneke Niessen uitvoerde in 2018.

Daaruit bleek dat slechts 1,8 procent van de investeringen gingen naar een bedrijf dat door een vrouw werd geleid. 6,8 procent ging naar een gemengd team, maar 91 procent van de investeringen is bestemd voor start-ups onder leiding van mannen.

Een groep Nederlandse investeerders voerde daarom een quotum in. Zij willen in de komende tijd investeren in bedrijven waarvan de top voor minimaal 35 procent uit vrouwen bestaat, en veel vaker in bedrijven met een vrouw aan het hoofd in zijn algemeenheid.