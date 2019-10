Van waardeloze wol naar trui: 'De eerlijke prijs is 400 euro'

Niet goedkoop

Ovinge en Beckers zijn blij met het resultaat. "Heel anders dan mijn andere wollen producten. Die zijn heel zacht en fijn. Deze trui is veel stoerder", aldus Beckers

Dit najaar ligt de Nederlandse trui in de Joe Merino-winkel in Amsterdam. De prijs is 180 euro. Dat is niet goedkoop, maar het komt niet in de buurt van de kostprijs. De wol was dan weliswaar goedkoop, maar het hele proces van scheren, wassen, spinnen, verven en breien was zeer arbeidsintensief.