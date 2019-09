Vreugde bij veredelaars: Europees Parlement wil streep door octrooien op planten

Multinationals de baas

Met dit patentrecht kreeg Monsanto het eigendomsrecht over alle broccoliplanten en broccolizaden met deze eigenschap. Veredelaars mochten deze broccoli niet doorontwikkelen, tenzij zij Monsanto zouden betalen. Dit leidde tot veel verzet en uiteindelijk werd het patent teruggedraaid.

Kwekers moeten ongehinderd toegang houden tot plantmateriaal om steeds nieuwe rassen te kunnen ontwikkelen, vinden de Europarlementariërs. Er zijn namelijk ook steeds weer nieuwe ziektes.

Daarnaast is de vrees dat door het aanvragen van patenten – dat een complex en duur proces is – de hele voedselketen in handen komt van een paar grote multinationals, zoals Syngenta en Monsanto.