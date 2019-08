'Afrojack was gewaarschuwd voor belastingconstructie'

De 31-jarige Van der Wall brak in 2010 door en groeide uit tot een van de bekendste diskjockeys van de wereld. Dat leverde hem, naast bekendheid, ook flinke inkomsten op.

Vorig jaar bleek dat de entertainer in aanvaring was geraakt met de Belastingdienst. Tussen 2012 en 2016 zou hij in Nederland nauwelijks belasting over zijn miljoeneninkomsten hebben afgedragen omdat zijn bedrijven op papier in Cyprus waren gevestigd.