'Nederlandse aardappel- en uienhandelaren helpen bij witwassen crimineel geld'

Geen goed werkend bancair systeem

Het OM zegt dat criminelen deze manier van zakendoen gebruiken om crimineel geld wit te wassen. "Zo levert een klant in bijvoorbeeld Mauritanië geld in bij een Afrikaanse makelaar, die contact opneemt met een collega 'broker' in België of Nederland. Deze brengt contant geld dat vermoedelijk uit misdaad afkomstig is bij de Nederlandse agri-bedrijven", schrijft het OM.

"Het komt regelmatig voor dat aardappels naar West-Afrika worden verhandeld op basis van cash geld", zegt Dick Hylkema , directeur van de Nederlandse Aardappel Organisatie, tegen RTL Z. Hylkema legt uit dat de Nederlandse handelaren werken met contant geld, omdat sommige Afrikaanse exportlanden geen goede werkende bancaire systemen hebben.

Bovendien benadrukt hij dat Nederland helemaal geen beperkingen kent in betalingen met contant geld. "Het is gewoon toegestaan."