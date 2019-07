FietsUniek, de 'Coolblue van de fietsenhandel', op rand afgrond

Technisch failliet

Of het bedrijf daarbij in de buurt is gekomen, is onzeker. De meest recente jaarrekening bij de Kamer van Koophandel dateert van 2017, en vermeldt geen omzet. Wel is duidelijk dat Fietsgroep eind dat jaar een negatief eigen vermogen had, en dus technisch failliet was.

Bewindvoerder Raymond Tefij en oprichter De Jong waren vanochtend onbereikbaar voor een toelichting. De telefoon in Hillegom wordt beantwoord met een bandje, dat meldt dat het bedrijf 'wegens omstandigheden' is gesloten. Op een mail reageerde De Jong nog niet.