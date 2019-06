Tesla-killer Lightyear wil Afrika veroveren met zijn zonneauto

Tesla als voorbeeld

Maar voorlopig hebben wel vooral Nederlanders een Lightyear besteld. Het zijn mensen die houden van exclusieve auto's en het duurzaamheidsimago van de auto aantrekkelijk vinden, legt Van der Ham uit.

Kopers zitten bovendien goed in de slappe was. De Lightyear One kost 119.000 euro. "De prijs is zo hoog, omdat we er relatief weinig maken. We beginnen met een productie van 1500 exemplaren per jaar." Plan is wel om op te schalen, maar Van der Ham wijst naar de problemen bij Tesla om aan te geven dat dat niet eenvoudig is.