Handhaving nieuwe zzp-wet weer een jaar uitgesteld

Minimumtarief: ook voor particulieren, exclusief administratie

Verder staat in de brief meer dat het minimumtarief van 16 euro per uur gaat gelden voor alle zzp’ers, dus voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Als particulier een zzp-kapper laten komen voor 10 euro per uur, mag straks dus niet meer.

Het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp'er aan een opdracht besteedt, staat in de brief. "Er is rekening mee gehouden dat zzp'ers gemiddeld een derde van hun tijd moeten besteden aan overige werkzaamheden, zoals administratie."

Minister Koolmees zegt tegen RTL Z: "Dit minimumtarief is geen vetpot, maar bedoeld als bodem."

Extra kosten

Het tarief is exclusief de kosten die een zzp'er maakt. Denk aan de verf van een schilder, afwasmiddel van een schoonmaker of reiskosten. Die kosten voor materiaal komen dus bovenop de 16 euro.

Dit is een beetje anders dan is afgesproken in het regeerakkoord. Daarin stond dat iedere zzp'er met een laag tarief een dienstverband zou krijgen. Maar deze afspraak blijkt niet goed te passen in de Europese wetgeving.