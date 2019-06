Sluiting dreigt voor Nederlandse winkels Hudson's Bay

Winkelketen Hudson's Bay dreigt met het sluiten van vestigingen in Nederland. Dat schrijft de topman in een verklaring aan de pers. Hij geeft toe dat het niet goed gaat met Hudson's Bay in Nederland.

Er moet een hoop veranderen bij het Canadese Hudson's Bay dat al lange tijd kwakkelt. Zo worden bijna alle Europese winkels verkocht aan het Oostenrijkse Signa. De Oostenrijkers betalen daar 1,5 miljard Canadese dollar voor, wat neerkomt op ongeveer 1 miljard euro. Hudson’s Bay wil zich volledig richten op de activiteiten in Noord-Amerika. Sluiting winkels Opvallend is dat de Nederlandse warenhuizen buiten de verkoop vallen. Toch gaan de Canadezen bekijken wat er met die slechtlopende Nederlandse tak moet gaan gebeuren en heeft daar een speciale financieel adviseur voor aangesteld. Mogelijk worden winkels gesloten om kosten de besparen. Hudson's Bay van de beurs De opbrengst van de verkoop zal gebruikt worden op Hudson’s Bay van de beurs te halen. Een groep aandeelhouders, aangevoerd door de grote baas van Hudson’s Bay, Richard Baker, heeft samen 57 procent van de aandelen in handen. De groep wil het veelgeplaagde bedrijf van de beurs in Toronto halen. De handel in Canada is inmiddels stilgelegd nadat de koers ruim 40 procent omhoog schoot. Aanzienlijke uitdagingen Richard Baker laat in een verklaring weten dat Hudson's Bay te maken heeft met 'aanzienlijke uitdagingen, risico's en onzekerheden'. Deze kunnen het best worden opgelost als het bedrijf niet meer beursgenoteerd is. De groep biedt de andere aandeelhouders 9,45 dollar per aandeel. Dat is bijna 50 procent meer dan de slotkoers van het aandeel van voor het weekend, op 7 juni.