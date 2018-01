Ondanks bevingen gaat het beter met Groningse woningmarkt

Groningers maken zich ernstig zorgen over de schade aan hun huizen na de grote aardbeving van vorige week. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de huizenmarkt midden in het Noord-Groningse aardbevingsgebied? Volgens makelaar Jan Palland gaat het zo slecht nog niet. Dit jaar verkochten de makelaars met z'n allen zelfs net iets meer huizen dan vorig jaar.

"Als makelaars zijn we blij met de toename van de verkoopaantallen", zegt Palland. "Dat was slechter sinds 2012, 2013 was echt een dieptepunt. We hadden drie negatieve factoren tegelijk: de crisis, de bevingen en Groningen is natuurlijk een krimpgebied."

RTL Z heeft meerdere makelaars in de provincie geprobeerd te bevragen over het onderwerp, maar allemaal verwezen ze door naar Palland. Hij voert namens de Nederlandse Vereniging van Makelaars het woord en is al jaren actief op de Groningse woningmarkt.

Een brok ellende, maar het gaat door

"Gelukkig gaat het steeds beter", ziet hij nu. "Een groot deel van de huizen verkopen we aan mensen die binnen een straal van twintig kilometer wonen. Mensen blijven scheiden, mensen overlijden, mensen krijgen kinderen en willen groter wonen. Dat gaat wel door, dus er blijft altijd vraag en aanbod."

Na de aardbeving in Zeerijp, de zwaarste in jaren, kwamen 2900 schademeldingen binnen. "Het is een brok ellende", zegt Palland. "Er moet heel snel duidelijkheid komen over de vergoedingen van schade. Dat is natuurlijk nooit goed voor de huizenverkoop. Maar sommige huizen zijn gewoon erg lastig te verkopen, of ze nu in aardbevingsgebied staan of niet."

Waar in Groningen zijn de meeste schademeldingen?

"Deze kaart geeft een indicatie van de verschillen binnen de regio voor wat betreft de mate waarin huizen last hebben van aardbevingen", vertelt RUG-onderzoeker George de Kam. Over het exacte prijseffect van de aardbevingen bestaat discussie, vult hij aan.

Het is nog niet precies duidelijk hoe groot het effect van de schademeldingen op de woningwaarde is, en of dat alleen door bevingsschade komt of ook door de locatie van een huis - in een krimpgebied bijvoorbeeld.

Onduidelijkheid over bedrag schade

Uit eerder onderzoek dat De Kam deed bleek dat in de zwaarst getroffen gebieden de schade tot boven de 20.000 euro per huis kan oplopen. "Toen kwam ik uit op een totaalbedrag van zo'n 900 miljoen euro negatief effect voor het hele gebied. Maar ander onderzoek, dat door de Atlas voor Gemeenten met een andere methode is uitgevoerd, laat zien dat het effect veel kleiner is. We weten het dus nog niet."

Wat precies klopt moet de toekomst uitwijzen. In 2017 hebben verschillende onderzoekers een overleg gehad, waarin ze het er over eens werden dat het negatieve effect op de verkoopprijs van woningen in het gebied tussen de twee en vier procent lag. "Maar daar zitten uitschieters in en het is goed denkbaar dat er een nieuwe prijsdip komt. Over tien jaar kan dat verschil nog veel groter blijken."

Wat wel duidelijk is, is dat het aantal dagen dat een woning in de verkoop staat, hoger is in de zwaarder door aardbevingen getroffen gebieden in Groningen. In makelaarsregio Slochteren duurde het in het laatste kwartaal van 2017 zo'n 119 dagen voor een huis verkocht was, in Noordoost-Groningen zelfs 201 dagen. In de stad Groningen was een huis binnen 27 dagen van de markt.