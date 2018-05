Omwonenden vliegvelden: 'Stop de groei van de luchtvaart'

De bewonersverenigingen van zes Nederlandse luchthavens hebben zich verenigd in één club om zo sterker te staan in hun strijd tegen de groei van de luchtvaart. Ze vinden dat de regering moet ingrijpen om onder andere de geluidshinder en milieuvervuiling zo ver mogelijk terug te dringen.

In het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) zitten de belangengroeperingen van bewoners rondom de vliegvelden Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Lelystad, Maastricht en Groningen.

De belangenorganisatie heeft al een wensenlijst om de groei van de luchtvaart een halt toe te roepen. Daar is een belangrijke rol in weggelegd voor de overheid, die moet zorgen voor minder hinder en voorrang moet geven aan milieu, gezondheid en klimaat. De LBBL wil dat luchtvaartmaatschappijen werk moeten maken van het terugdringen van CO2.

Einde fiscale voordeeltjes

Ook moet het kabinet er snel voor zorgen dat er een einde komt aan de uitzonderingspositie voor luchtvaartmaatschappijen op het gebied van belastingen. Op vliegtickets wordt geen btw geheven, op kerosine geen accijns. Als laatste wil de LBBL dat het kabinet meer aandacht besteedt aan de trein als alternatief qua prijs voor korte vluchten in Europa.

Om hun pleidooi tegen groei van de luchtvaart in Nederland verder kracht bij te zetten wordt op 23 juni een actiedag georganiseerd, samen met milieuorganisaties. Als politiek Den Haag weer terug is van het zomerreces op 3 september wil het LBBL eisen en voorstellen presenteren aan het kabinet.

Vluchtplafond

Rond alle vliegvelden in Nederland is heibel vanwege de overlast die de luchtvaart veroorzaakt. Luchthaven Schiphol zit aan het maximumaantal vluchten dat is afgesproken en wil graag een verhoging van het vluchtplafond. Als reden daarvoor voeren luchthaven en vliegtuigmaatschappijen aan dat dit nodig is omdat Lelystad Airport later opengaat dan gepland.

Omwonenden van andere vliegvelden in Nederland vrezen dat ook daar meer vluchten zullen plaatsvinden. De omwonenden maken zich 'grote zorgen' over de steeds hogere CO2-uitstoot van de luchtvaart en de gevolgen daarvan voor het klimaat.