Oesters en bier: bedrijven betaalden ambassadeborrel in Brussel

700 soesjes, 500 oesters, bier en ook nog duizenden euro's budget. Nederlandse bedrijven als ING, Heineken, Shell en PostNL gaven gul om een borrel ter ere van Koningsdag op de ambassade in Brussel mede mogelijk te maken.

Volgens het ministerie is zélfs de schijn van belangenverstrengeling niet gewekt, maar hoogleraar bestuursrecht Henk Addink noemt het fêteren van diplomaten op kosten van de bedrijven op zijn minst opmerkelijk. Een overheidsinstelling moet namelijk zonder vooringenomenheid te werk gaan.

Sponsoren is 'vriendjespolitiek'

De SP gaat nog een stapje verder. Europarlementariër Dennis de Jong (SP) noemt het sponsoren van de borrel 'vriendjespolitiek'. Zijn partijgenoot en Tweede Kamerlid Renske Leijten vroeg minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken of er geen sprake is van belangenverstrengeling.

Over vriendjespolitiek gesproken: ook dit jaar weer een uitnodiging van NL ambassade voor receptie op Koningsdag ´ondersteund´ door bevriende banken en multinationals. Zit de NL Staat op zwart zaad? pic.twitter.com/CcZPkBjE0O — Dennis de Jong (@DdJong) April 10, 2018

Koningsdagborrel voor 500 gasten

Net als in Nederland zelf wordt Koningsdag ook gevierd op de ambassades. In Brussel zit daarnaast ook de zogeheten Permanente Vertegenwoordiging. Dat zijn diplomaten die Nederland vertegenwoordigen bij de NAVO en de Europese Unie.

Het aantal gasten kwam hiermee uit op 500. De ambassade zelf gaf 12.700 euro uit aan de borrel, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar bovenop kwamen de donaties.

Om het feestje extra leuk te maken, ging de ambassade zelf met de pet rond, vertellen de bedrijven die hebben gedoneerd. En dat is ruimhartig gedaan, gemiddeld gaat het om 1000 euro per bedrijf, blijkt uit een rondgang van RTL Z. Onderaan de uitnodiging van de ambassade staan veertien bedrijven en de provincie Zeeland.

'Natuurlijk betalen we mee'

De bedrijven die antwoord gaven op onze vragen vinden in ieder geval dat er geen sprake is van vriendjespolitiek of belangenverstrengeling: "Dit doen we al jaren en we verwachten er ook niets van", vertelt een woordvoerder van ING.

Dat ING een geldbedrag doneert is logisch volgens de bank: "We hebben geen soesjes en ook geen oesters liggen", zegt hij, zonder te willen zeggen hoe hoog het bedrag was. "Dat doen we niet, maar het was meer dan PostNL." Het postbedrijf betaalde een 'bescheiden' 1000 euro.

Ook de Antwerpse vestiging van Rabobank heeft na het verzoek van de ambassade geld overgemaakt. "Die mensen zitten daar ook voor ons en als er een feestje is en men vraagt om een bijdrage, dan doen we dat, natuurlijk", vertelt de woordvoerder van de bank.

1000 euro cash

Ook advocatenfirma's CMS en Houthoff betaalden 1000 euro, net als oliereus Shell. Daar steunt men vaker dit soort feesten, onder de slogan 'Geel en Rood zijn al jaren Oranje'.

Ook Philips doneerde vanwege het koninklijke tintje. "Wij dragen het koningshuis als koninklijke Philips een warm hart toe en vieren het feestje graag met Nederlanders in Brussel", vertelt de woordvoerder. Het bedrijf gaf 500 euro.

Geen geld, wel soesjes

Voor sommige bedrijven is zo'n verzoek om steun stukken makkelijker te voldoen, namelijk in natura. Ahold Delhaize bijvoorbeeld, de supermarktreus doneerde 700 oranje soesjes, met een winkelwaarde van zo'n 222 euro. Het bedrijf zelf was er 150 euro aan kwijt, exclusief transportkosten.

En ook de bijdrage van Heineken spreekt voor zich: "We verzorgen het Heineken bier, een tap en glazen", meldt een woordvoerder. Dat het bedrijf een 'kleine bijdrage' levert, is volgens hem al vele jaren een goed gebruik.

Zeeuwse oesters

Om het feest van een chique tintje te voorzien, waren er zelfs oesters, 'als geste ter beschikking gesteld' door de provincie Zeeland. Die kocht de 500 oesters voor 650 euro bij Oesterij Dhooge. De reden: "Zeeland een beetje extra zichtbaar maken in Brussel."

Vanwege de jarenlange goede klantrelatie met de ambassade heeft de Belgische vestiging van beveiligingsbedrijf G4S een bijdrage geleverd in de inzet van extra beveiligers voor het feest.

'Schijn van belangenverstrengeling niet gewekt'

Ambassades mogen zelf bepalen of ze 'gebruik willen maken van sponsoring', mailt een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken na vragen van RTL Z. Ze moeten zich daarbij wel houden 'aan de breder geldende principes van onpartijdigheid, transparantie en vermijding van belangenverstrengeling en inmenging in besluitvorming'.

Die regels zijn onder meer vastgelegd in de regels Gedragscode Integriteit Rijk en de Gedragscode Integriteit Buitenlandse Zaken. En die zijn volgens het ministerie niet geschonden. Minister Blok schijft in zijn antwoord op vragen van Leijten dat bij het laten sponsoren van de borrel 'al het nodige in het werk is gesteld om te voorkomen dat (de schijn van) belangenverstrengeling wordt gewekt'.

In aanloop naar Koningsdag dit jaar zijn ambassades zelfs met een interne memo nog speciaal op de hoogte gesteld van wat er wel en niet mag. Diplomaten die twijfelden of iets wel of niet geoorloofd was, konden zich melden bij de Centrale Coördinator Integriteit van het ministerie. Dat is niet gebeurd, volgens de woordvoerder.

'Merkwaardig en gek'

Toch noemt Addink de sponsoring 'merkwaardig en gek'. Op verzoek van RTL Z analyseerde de hoogleraar bestuursrecht en goed bestuur van de Universiteit Utrecht de kwestie.

Weliswaar zijn de gedragscodes voor individuele ambtenaren volgens hem niet overschreden, maar hij vraagt zich toch af of 'dit in de haak is'. Voor overheidsinstellingen gelden andere regels dan de gedragscodes voor ambtenaren. Die zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 2.

Daarin staat dat een overheidsinstelling 'zonder vooringenomenheid' te werk moet gaan en in de gaten moet houden dat ambtenaren geen beslissingen kunnen beïnvloeden waar ze zelf belang bij hebben. De vraag is of dit bij deze borrel goed is gegaan.

Zwak punt

"Dat het feest in de ambassade was en dus op publieke grond, maakt duidelijk dat het om een publiek optreden naar buiten toe bedoeld was", legt Addink uit. "Dat is het zwakke punt, want de rekening moest op naam van een ander." Dat de bedrijven in de uitnodiging zijn bedankt, doet daar volgens Addink niets aan af.

Dat het ministerie de instructie over wat wel en niet mag nog eens intern heeft verspreid vlak voor Koningsdag geeft volgens Addink aan dat men bij het ministerie wel op zijn hoede is geweest voor een mogelijke overtreding van de regels.

Ook de andere bedrijven die bedankt worden in de uitnodiging zijn benaderd voor een reactie. Advocatenkantoor Berenschot bevestigt de sponsoring, maar wil niet zeggen welk bedrag werd bijgedragen. GasUnie en Relx reageerden niet op ons verzoek om commentaar.