NS wint in rechtszaal: hamburgers horen niet bij pizza

Een belangrijke overwinning in de rechtszaal voor NS in een jarenlange strijd: New York Pizza mag geen hamburgers verkopen in de vestiging op Amsterdam Centraal.

De strijdende partijen waren naar de rechter gestapt omdat de fastfoodketen heel graag hamburgers wil verkopen op het station. Maar NS heeft nog andere huurders, zoals Burger King en Smullers. En die verkopen ook hamburgers, dus dat mag New York Pizza (NYP) van de NS niet doen.

Het vervoersbedrijf krijgt nu gelijk van de Amsterdamse kantonrechter. Hamburgers passen niet bij een bedrijf dat pizza's als hoofdproduct verkoopt, blijkt uit het vonnis van de kantonrechter.

Jarenlang gesteggel

Het gesteggel begon al in 2012, toen er een nieuw huurcontract gemaakt moest worden. Tijdens de onderhandelingen over het huurcontract probeerde NYP de omschrijving van wat het allemaal mag verkopen, zo ruim mogelijk te krijgen.

Maar NS wilde niet verder gaan dan dat het accent van de verkoop 'dient te liggen bij de verkoop van (slices van) pizza's en aanverwante artikelen'. De fastfoodketen ging daarmee akkoord.

Alleen falafel mag

In 2013 wilde NYP nog een andere keten op het station vestigen. Het bedrijf stelde drie opties voor: Wok to Walk, Burgerbar of Maoz falafel. NS ging alleen akkoord met de laatste.

Vorig jaar probeerde NYP het nog een keer. Het bedrijf mailt NS dat het met of zonder toestemming hamburgers wil gaan verkopen, omdat die in 2015 in het landelijke assortiment van het bedrijf werden opgenomen. Maar NS geeft geen toestemming.

'Aanverwante producten'

Einde discussie, zou je denken. Maar NYP stapt naar de rechter met onder meer het argument dat het wél chicken wings en Ben & Jerry's ijs mag verkopen als 'aanverwante producten'. Volgens het bedrijf zijn hamburgers dat ook.

Maar de Amsterdamse kantonrechter geeft NYP geen gelijk. Volgens de rechter is een hamburger geen aanverwant product van pizza's. Daarnaast wijzigde New York Pizza haar assortiment na het sluiten van het huurcontract, terwijl het wel had ingestemd met de voorwaarden van NS.

Het bedrijf had volgens de rechter best kunnen weten dat NS niet akkoord zou gaan, omdat de hele voorwaarde van 'aanverwante' producten dan zinloos zou zijn.

Fastfoodrestaurant

Het is de tweede keer in korte tijd dat plannen van New York Pizza worden gedwarsboomd door de rechter. Het bedrijf wilde een vestiging openen in Amsterdam Zuid, maar het lokale bestuur stak daar een stokje voor. Op de locatie mag namelijk alleen een restaurant geopend worden, en New York Pizza is volgens de ambtenaren een fastfoodrestaurant.

De rechter gaf het stadsdeel gelijk. En ook in het hoger beroep bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, haalde het bedrijf bakzeil.