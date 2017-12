'NS haalt zitplaatseis ministerie op HSL dankzij rekentruc'

De Nederlandse Spoorwegen hebben een nieuwe manier van meten waardoor het lijkt of het aantal zitplaatsen op hogesnelheidstreinen met 10 procent verhoogd is. Het grote tekort wordt daardoor ineens omgebogen tot ruim voldoende zitplaatsen.

Waar eerder werd gekeken naar de kans op een zitplaats in de spits in de drukste trein tussen Schiphol en Rotterdam, kijkt de NS nu naar een gemiddelde van twaalf treinen. Daarbij worden ook treinen op de rustiger trajecten Amsterdam Zuid naar Schiphol en Rotterdam - Breda meegerekend, meldt De Telegraaf.

Boetes

Dankzij deze manier van rekenen is de kans op een zitplaats ruim 97 procent, vorig jaar kreeg NS nog een boete van 1,25 miljoen euro omdat het bedrijf de doelen niet haalde. Dat was al de tweede keer en bij een derde keer zou het niet bij boetes blijven, dreigde toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu.

De NS zou dan gedwongen kunnen worden om met een ander vervoersbedrijf samen te werken op het traject. Dat hoopt de NS nu te voorkomen.

'Hoogst curieus'

Niet iedereen is blij met de gang van zaken. Reizigersbelangenvereniging Voor een Beter OV noemt het 'een grof schandaal'. De organisatie kondigt stappen aan: "We zullen dit in Europa aankaarten. Het is net alsof je een bepaalde tijd op de 100 meter niet haalt en er dus maar een paar meter vanaf haalt", zegt een woordvoerder tegen krant.

De concurrentie is ook niet de spreken over de rekentruc. "Als je iets afspreek, moet je je daaraan houden", aldus Anne Hettinga. De topman van vervoerbedrijf Arriva en voorzitter van de branchevereniging van commerciƫle vervoersbedrijven noemt het 'hoogst curieus'.

'Geen truc'

Volgens de NS en het ministerie zijn er al in 2015 afspraken gemaakt over de nieuwe rekenmethode en is het geen truc. De reden dat er een nieuwe methode wordt gebruikt, is dat de NS sinds dit jaar data van de ov-chipkaart gebruikt om te meten. Dat kon eerst niet, toen werd de drukte geschat door de NS.

De methode die nu op de HSL gebruikt wordt, is dezelfde als bij het 'normale' spoor. In plaats van te kijken hoe groot de kans op een zitplaats is in de drukste trein, meet de NS nu het gemiddelde over alle treinen in de spits. "Dat geeft een duidelijker beeld en maakt vergelijken makkelijker", legt de NS uit.

De eerste helft van 2017 scoorde de NS volgens het ministerie nog wel slecht met de hsl. Daarop hebben ProRail en NS een serie maatregelen ingevoerd om de prestaties te verbeteren. Die hebben gewerkt, zegt de NS.