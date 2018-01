'Noord-Korea verscheept steenkool via Rusland'

Ondanks de strenge handelssancties heeft Noord-Korea vorig jaar tienduizenden tonnen steenkool verscheept naar Zuid-Korea en Japan via Rusland. Het is de communistische staat ten minste drie keer gelukt om via de Russische havens van Nakhodka en Kholmsk het handelsembargo te omzeilen.

Dat meldt persbureau Reuters op gezag van drie anonieme bronnen bij veiligheidsdiensten. Volgens een Europese veiligheidsbron is de haven van Nakhodka, nabij Vladivostok, uitgegroeid tot 'overlaadhub' van Noord-Koreaans steenkool. Een Amerikaanse informant stelt dat de exporten zelfs nog steeds aan de gang zijn.

Hoewel Reuters de claims niet kan bewijzen, beschikt het over uitgebreide scheepsverkeerdata en officiƫle manifesten van de Russische havendienst die de beweringen van de bronnen staven. Ook blijkt uit openbare gegevens dat deze schepen hun transponders, waarmee ze hun locatie openbaar maken, destijds uitzetten om hun exacte positie te verbergen.

Duizenden tonnen

Zo zou het onder Palause vlag varende schip Jian Fu begin augustus 2017 ruim zeventienduizend ton steenkool vanuit de Noord-Koreaanse stad Nampo aan land hebben gebracht in de haven van Nakhodka. Een kleine twee weken later haalde een ander schip met bestemming Ulsan, Zuid-Korea de lading op vanaf dezelfde steiger.

Tegelijkertijd losten twee Noord-Koreaanse schepen uit Wonsan en Taean hun kolen in de haven van Kholmsk op het Russische eiland Sachalin. De Rung Ra 2 meerde in augustus en september drie keer af om ruim vijftienduizend ton kolen te lossen, terwijl de Ul Ji Bong 6 in die periode de haven van Kholmsk twee keer aandeed om tienduizend ton kolen te brengen. Daarna werden de kolen overgeladen op Chinese schepen met bestemming Pohang en Incheon in Zuid-Korea.

Geen commentaar

Hoewel Reuters het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken herhaaldelijk om een reactie heeft gevraagd, wil het niet ingaan op de claims. Wel herhaalde het vorig jaar november dat Rusland er alles aan doet om de handelssancties te respecteren. Maar volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken doet Rusland niet genoeg.

Vanwege het omstreden kernwapenprogramma en de aanhoudende kernproeven gaat Noord-Korea al jaren gebukt onder zware handelssancties. Vorig jaar augustus bepaalde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) dat het communistische land geen steenkool mag exporteren. Ondanks de milde benadering door Rusland en China besloten beide landen hun veto niet in te zetten.

Eind vorig jaar schreef Reuters ook al dat Rusland meewerkt aan de export van olie naar de communistische staat. Toen zouden Russische schepen op volle zee olieproducten overladen op Noord-Koreaanse schepen. Ook toen werd dit ontkend door de Russische autoriteiten.