Noodlening voor Argentinië: IMF stelt 42 miljard euro beschikbaar

Het Internationaal Monetair Fonds en Argentinië hebben een akkoord bereikt over een noodlening van 50 miljard dollar, omgerekend 42 miljard euro. Met het geld moet de ineenstorting van de economie in het land worden voorkomen en de peso gered worden.

Begin mei vroeg president Mauricio Macri het IMF om hulp na de val van de peso. De munt verloor een kwart van zijn waarde tegenover de Amerikaanse dollar en investeerders sloegen op de vlucht. In eerste instantie werd gesproken over een bedrag van 30 miljard dollar, ruim 25 miljard euro. Het pakket is dus veel groter geworden dan gedacht.

Doel: overheidstekort snel terugdringen

Het bestuur van het IMF moet de lening en zijn voorwaarden nog goedkeuren. Dat zal volgens de Argentijnse minister van Financiën Nicolás Dujovne 20 juni gebeuren. De lening is een zogheten 'stand by-overeenkomst', waarbij een land 36 maanden lang een enorme hoeveelheid geld ter beschikking krijgt, dat uiteraard terugbetaald moet worden.

Na de goedkeuring wordt direct 15 miljard dollar beschikbaar gesteld. De rest volgt als Argentinië zich houdt aan de gestelde doelen. Zo moet de Argentijnse overheid versneld het tekort terugdringen en fiscale hervormingen doorvoeren die het land weer op het financieel stabiele, duurzame pad moeten brengen.

'Enorme uitdaging'

Hervormen gaat nog een enorme uitdaging worden, zegt Martín Castellano van het Institute of International Finance (internationale vereniging van banken) tegenover de Wall Street Journal. "De begrotingsdoelstellingen zijn ambitieus, met name voor 2019, een verkiezingsjaar."

In Argentinië zelf wordt niet direct gejuicht bij de lening van het IMF. Het is namelijk niet de eerste keer dat het land bij het IMF moet aankloppen voor hulp. In 2001 ging het land failliet. Banken werden vanwege een bank run gesloten, spaargeld verdampte.

Weerstand Argentijnen

Het IMF stelde ook toen geld beschikbaar met als tegeneis dat Argentinië zou hervormen, bezuinigen, privatiseren en belastingen zou verhogen. Argentijnen vonden, en vinden, deze eisen veel te streng.

Hoewel het land in 2006 in een keer de 9,6 miljard dollar schuld aan het IMF afloste, kwam deze aflossing volgens sommigen te vroeg. Het land zou onvoldoende financiële reserves hebben opgebouwd om op eigen benen te staan en daarom andere, duurdere financiering moeten vinden, zoals de staatsobligaties.