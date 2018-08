Nieuwe woning te duur of onvindbaar? Start een wooncoöperatie

Zelf zeggenschap houden over je eigen huis en wie je buren zijn: op verschillende plekken in ons land duiken er plannen op voor zogeheten wooncoöperaties. "De geest is uit de fles", zegt oud-senator Adri Duivesteijn.

Geen woningcorporatie, geen manager, makelaar of welk tussenpersoon dan ook: bij wooncoöperatie De Warren doen ze alles zelf. De leden hebben het voor elkaar gekregen om als eerste 'zelfbouw-wooncoöperatie' van Nederland 36 sociale en middenhuurwoningen te mogen bouwen op IJburg in Amsterdam.

Hun motief is simpel, legt voorzitter Chandar van der Zande uit. "In de huidige woningmarkt hebben starters op veel plekken nauwelijks de mogelijkheid om fatsoenlijk te kopen. Ook huren is steeds moeilijker: we komen niet in aanmerking voor sociale huur. En bij vrije sector huurwoningen in de stad betaal je al gauw 1200 tot 1500 euro per maand voor soms dertig vierkante meter."



De huizen van De Warren worden in 2019 gebouwd op het Centrumeiland van IJburg. (foto: De Warren)

Wat is het?

Als alternatief voor het traditionele huren of kopen is het starten van een wooncoöperatie sinds 1 juli 2015 onderdeel van de wet. In zo'n wooncoöperatie organiseren huurders en kopers zelf hun huisvesting en zijn ze gezamenlijk eigenaar van de woningen.

Ze doen dit als collectief, omdat deelnemers vinden dat ze samen een betere en betaalbaardere woning kunnen verwezenlijken dan gevestigde instituties. Er bestaan al wooncoöperaties in onder meer Den Haag, Zwolle en het Friese Wûns.

In het regeerakkoord Voor het eerst is de woonvorm ook opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. "Onderzocht zal worden hoe de mogelijkheden voor de leden van de wooncoöperaties om de huurwoningen over te nemen kunnen worden vergroot", schrijft de regering. In juni maakte minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bekend dat de regering wooncoöperaties financieel gaat ondersteunen. Ook is de onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie Platform31 door het ministerie van Binnenlandse Zaken ingehuurd om voor meer bekendheid en begrip te zorgen.

Het was Adri Duivesteijn, destijds lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid, die de wooncoöperatie onderdeel maakte van de Wongingwet, waarin de nieuwe spelregels voor de sociale huursector staan.

Barrières

Duivesteijn: "In het Nederlandse woonstelsel heb je, anders dan in andere landen, maar twee woonvormen: huren of kopen. Je wordt 'verzorgd' of je bent consument, maar nooit producent. Mensen die zelfstandig hun eigen woning willen vormgeven, stuiten op institutionele barrières. "

En die barrières moeten volgens de politicus worden weggenomen. "Ik ben een warm voorstander van sociale verhuur, maar het is gek dat zij in ons land een monopolie op lagere inkomens hebben. In landen in Scandinavië en Duitsland is een wooncoöperatie volstrekt normaal: daar is een derde in handen van wooncoöperaties."



Oud-senator Duivesteijn is groot voorstander van de wooncoöperatie. (foto: ANP)

Ook bij ons zijn de meeste mensen volgens hem goed opgeleid en dus in staat om het zelf te doen. Duivesteijn: "Vergeet niet dat de sociale huursector een publiek stelsel is. Woningcorporaties hebben deze verzakelijkt en geprofessionaliseerd. Maar wonen is van mensen, niet van professionals."

Huurprijs stijgt

Zo denken ze er bij De Warren ook over. Van der Zande: "Een woningbouwcorporatie kent veel overhead en pakt de zaken duurder aan dan dat wij dit hoeven te doen. En particuliere ontwikkelaars bouwen ook voor het rendement, en dit drijft de huren momenteel erg op.”

Ook de verhuurdersheffing zorgt voor hogere huurprijzen. Bij die heffing betalen verhuurders met meer dan 50 huurwoningen (huurprijs tot 710,68 euro per maand) een belasting over de WOZ-waarde van deze huurwoningen. Veel woningbouwverenigingen en particuliere eigenaren berekenen deze heffing (deels) door aan hun huurders, waardoor de huurprijs stijgt.

Ervaringen delen

De Warren gaat bouwen voor mensen die minder vermogend zijn. Van der Zande: "Mensen in de zorg, creatievelingen of starters die het niet heel breed hebben. Zij hoeven geen absurd hoog bedrag in te leggen: de financiering loopt via de bank, subsidies en crowdfunding. Zo bouwen we niet alleen sociale en middenhuurwoningen, maar ook twaalf gezinswoningen tot 70 vierkante meter."



Een impressie van het nieuwbouwproject van De Warren. (beeld: Thomas Janssen)

Hun ervaringen willen zij delen met andere mensen die ook van plan zijn een wooncoöperatie te beginnen. "Wij zijn de eerste die het helemaal zelf gaat doen. Daarom willen we onze lessen graag via online publicaties delen met de maatschappij. Dan wordt het gemakkelijker voor volgende generaties."