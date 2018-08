Nederlandse piloten Ryanair mogen staken: tientallen vluchten onzeker

Ryanair heeft er een flink probleem bij morgen: Nederlandse piloten mogen staken van de rechter in Haarlem. Dat betekent dat zij morgen het werk voor 24 uur zullen neerleggen, net als veel van hun collega's in andere Europese landen.

Volgens de rechter is het gevolg van de staking niet zo groot, dat de maatschappij erdoor ontwricht zou worden en dus kan de staking doorgaan. Wel mag het bedrijf zogeheten stakingsbrekers inzetten, andere piloten. Volgens pilotenvakbond VNV heeft Ryanair al andere piloten ingeroosterd om een deel van de vluchten over te nemen.

Volgens pilotenvakbond VNV gaat het om 22 vluchten, van en naar Eindhoven Airport. In totaal zijn daarmee 4290 reizigers gedupeerd volgens de bond. Ryanair was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Ryanair op de hoogte houden

De rechter bepaalde verder dat als de piloten na het weekend meer acties willen voeren, ze Ryanair uiterlijk 72 uur van tevoren op de hoogte moeten stellen. Op die manier kan de vliegtuigmaatschappij reizigers op tijd op de hoogte brengen, legt een woordvoerder van de rechtbank uit. Het bedrijf mag dan geen andere piloten inzetten en zal dan dus vluchten moeten annuleren.

De VNV vindt beide beslissingen in het vonnis een opsteker. "Beter had niet gekund", zegt Joos van Doesburg van VNV. "We hebben nu een uitgelezen stakingsmogelijkheid, en voortaan mag Ryanair geen stakingsbrekers inzetten. Ik hoop dat Ryanair dit serieus neemt."

Ook stakingen in andere landen

De staking van Nederlandse piloten komt bovenop de staking van collega's in Duitsland, België, Zweden en Ierland, waar bij elkaar ruim 400 vluchten zijn geannuleerd. En dat heeft ook gevolgen voor Nederlandse reizigers.

Claimen

Heb je een ticket geboekt, maar wordt je vlucht lastminute (maximaal twee weken tevoren) geannuleerd? Dan heb je op vluchten binnen de Europese Unie recht op een vervangende vlucht bij de eerstvolgende mogelijkheid. Daarnaast kun je aanspraak maken op een vergoeding bij vertraging of annulering, die kan oplopen tot 600 euro per persoon.

De vliegtuigmaatschappij is in een hoogoplopend conflict verzeild geraakt over de arbeidsomstandigheden van haar piloten. Pilotenvakbond VNV ziet na acht maanden vruchteloos onderhandelen geen andere uitweg dan staken, als een 'wake up call' voor Ryanair.

De piloten willen dat hun cao onder Nederlands arbeidsrecht komt te vallen en dat er een einde komt aan het inhuren van piloten via zogeheten schijnconstructies.

Als Ryanair aan het kortste eind trekt in de strijd met de piloten, betekent dat het einde van goedkoop vliegen in Europa, vertelt Roland Koopman: