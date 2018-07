Nederlandse banken helpen terroristen op te sporen

Een proef tussen grote Nederlandse banken en justitie om tegen terrorisme te bestrijden, wordt verlengd. Door de samenwerking zijn al 300 verdachte betalingen ontdekt.

Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Via de Task Force Terrorisme Financiering geeft het Openbaar Ministerie namen door van vermoedelijke terroristen aan banken. Die kunnen vervolgens nagaan of zij via hun bankrekening ongebruikelijke transacties hebben gedaan, die te maken kunnen hebben met terrorismefinanciering.

“Wij geven pas informatie door wanneer wij een ongebruikelijke betaling zien. Daar zijn wij ook wettelijk toe verplicht”, aldus Yvonne Willemsen, Hoofd Veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken in een verklaring.

Proef heeft 'buitengewoon veel opgeleverd'

Het gaat dus niet om mensen die officieel verdacht worden van terrorisme, maar individuen van wie de politie een aanwijzing heeft dat zij betrokken zijn bij terrorisme. Normaal gesproken mag de politie iemands bankgegevens pas inzien bij een concrete verdenking.

Projectleider en officier van justitie Maarten Rijssenbeek zegt in NRC dat de pilot 'buitengewoon veel' heeft opgeleverd. Door de proef is het aantal bruikbare meldingen over terrorismefinanciering toegenomen en ook de kwaliteit van die meldingen is gestegen. Normaal gesproken is slechts 1 op de 10 meldingen vanuit banken van toegevoegde waarde voor de opsporingsdiensten. Bij de proef zijn dat er 6 op de 10.

Vliegtickets voor Syriëgangers

Rekeninghouders hoeven niet bang te zijn voor privacyschending, benadrukt de NVB. Daar is volgens de vereniging geen sprake van want de banken geven pas informatie door als ze een 'een ongebruikelijke betaling' zien.

De proef loopt sinds juli 2017. De NVB kan niet zeggen hoeveel van de 300 meldingen tot een strafzaak hebben geleid. De vereniging noemt wel een paar voorbeelden van zulke verdachte transacties. Zo ontdekten banken bijvoorbeeld dat vliegtickets voor Syriëgangers werden gefinancierd via tussenpersonen met verschillende bankrekeningen.