Nederland nu dan écht naar Europese rechter om Duitse tol

Het Duitse plan om tol voor personenauto's in te voeren op snelwegen, is zo'n financiële domper voor Nederlandse automobilisten, dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) er voor naar de Europese rechter stapt.

Over de Duitse tolplannen is al jaren onenigheid tussen de Nederlandse en Duitse overheid. Van Nieuwenhuizens voorganger en partijgenoot Schultz van Haegen dreigde vorig jaar al om zich aan te sluiten bij Oostenrijk, dat in oktober naar het Europese Hof stapte.

Van Nieuwenhuizen meldt nu dat Nederland binnenkort een officieel verzoek stuurt naar het hoogste Europese gerechtshof om zich in de Oostenrijkse zaak te mogen voegen.

In strijd met Europese regels

Volgens de Oostenrijkers is het plan van de Duitsers discriminatie, omdat Duitse automobilisten via een verlaging van de wegenbelasting gecompenseerd worden. Daardoor betalen alleen buitenlandse automobilisten tol, en dat is volgens Oostenrijk in strijd met de Europese regels voor vrij verkeer. Een uitspraak in de zaak wordt overigens pas in 2019 verwacht.



Minister Cora van Nieuwenhuizen. (Foto: ANP)

De tolheffing gaat vanaf 1 januari 2019 in. Automobilisten die over de Autobahn willen, moeten dan een tolvignet kopen. Daarbij hebben ze de keuze uit vignet voor een periode van tien dagen, 2 maanden of een jaar.

Maximaal 130 euro per jaar

Hoe duur automobilisten (vrachtwagens betalen al tol, red.) uit zijn, hangt af van de brandstof, de grootte van de motor en de uitstoot. Schone, zuinige en kleine auto's betalen het minst, dieselauto's betalen meer dan benzineauto's.

Voor een jaar geldt een maximum van 130 euro, voor max 50 euro mag je twee maanden rondrijden en voor een tiendagenvignet is 25 euro het maximumtarief. Camperbezitters betalen 16 euro per 200 kilo gewicht, met een maximum van 130 euro per jaar. Iemand met een lichte camper is dus relatief duurder uit dan de eigenaar van een zware.

Vooral grensverkeer de dupe

Vooral automobilisten uit de grensregio's gaan de invoering in hun portemonnee voelen. Bijna de helft van het verkeer dat de grens overgaat, komt of gaat naar een van de grensgemeenten, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Jaarlijks gaan 22 miljoen Nederlandse personenauto's de grens over, schatten de onderzoekers van adviesbureau Ecorys.



Burgemeesters van Nederlandse en Duitse grensgemeenten bij een protest tegen het tolplan, in 2016. (Foto: ANP)

De invoering van Duitse tol kost de Nederlandse automobilist tussen de 60 en de 100 miljoen euro per jaar. Een deel hiervan wordt doorberekend aan Duitse partijen, maar er blijft onder de streep een 'welvaartsverlies' voor Nederland van 55 à 85 miljoen euro over. Klein goedmakertje: Nederlanders zullen voor 9 miljoen euro meer aan boodschappen in eigen land doen.

'Marginale effecten'

De onderzoekers schrijven verder dat het Duitse tolplan 'marginale tot zeer beperkte' effecten zal hebben op de mobiliteit in de regio en dus ook op de consumentenuitgaven in de regio. Dat komt mogelijk omdat de kosten van het vignet schril afsteken tegen andere kosten van reizen, zoals brandstof.

Omdat de tol voor buitenlandse automobilisten alleen geldt voor het Duitse snelwegennet, verwachten de onderzoekers wel mogelijk meer verkeer op provinciale wegen.