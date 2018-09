NAFTA-onderhandelingen lopen spaak, uitstel voor Canada

De VS en Canada zijn er gisteren niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over een herziening van het vrijhandelsverdrag NAFTA. Eerder deze week leek er nog hoop te gloren.

Die hoop bleek onterecht. De VS en Mexico sloten vorige week al een akkoord, en president Trump liet het aan Canada om zich daarbij aan te sluiten of niet. De drie landen hebben al sinds de jaren '90 een vrijhandelsverdrag, maar Trump wilde daar vanaf omdat het de VS meer kwaad dan goed zou doen.

90 dagen

Na het vastlopen van de onderhandelingen met Canada heeft de VS aangekondigd dat president Trump over 90 dagen het handelsakkoord gaat tekenen, met of zonder Canada.

Dat geeft de landen in de praktijk nog 30 dagen de tijd om toch nog tot een akkoord te komen waar ook Canada mee kan leven. Daarna moet de tekst namelijk af zijn zodat het Amerikaanse Congres die kan bestuderen.

Canada moet aan boord

Voor de VS lijkt de druk om tot een akkoord te komen overigens niet minder groot te zijn dan voor Canada. Het afsluiten van handelsverdragen kan de president namelijk niet in zijn eentje, het parlement moet instemmen.

Zowel Democraten als Republikeinen hebben laten weten dat een nieuw verdrag ook Canada aan boord moet hebben, schrijft The New York Times. Voor 36 staten is Canada namelijk de belangrijkste handelspartner.

Zuivel en media

Ondanks de noodzaak om dus ook een deal met Canada te sluiten, zette Trump tijdens een speech gisteren de verhoudingen toch nog verder op scherp door te zeggen dat als de onderhandelingen niet slagen, Canada importheffingen op auto's kan verwachten, schrijft CNBC.

De onderhandelaars hebben de afgelopen week weinig losgelaten over de struikelblokken in de onderhandelingen, maar bronnen melden aan The New York Times dat vooral de bescherming van de Canadese zuivel- en media-industrie een probleem is.

Deal met Mexico

Eerder deze week kwamen de VS en Mexico dus wel al tot een overeenkomst, hoewel veel details daarvan nog altijd niet zijn prijsgegeven. Wat wel duidelijk is, is dat de landen hebben afgesproken om de export van auto's naar de VS aan banden te leggen en dat een aanzienlijk deel van de werknemers in de industrie minstens 16 dollar per uur moet verdienen.

Dat moet ervoor zorgen dat het aantrekkelijker wordt om in Amerika zelf te produceren, omdat daar de lonen hoger liggen dan in Mexico. Aannemelijk is wel dat de prijzen voor Amerikaanse consumenten hierdoor zullen toenemen.

Geen NAFTA

De deal tussen de VS en Mexico, waar Canada zich dus nog bij aan kan sluiten, mag ook geen NAFTA meer heten. Trump heeft de deal voorlopig de VS-Mexico Handelsovereenkomst genoemd.