Moody's slaat alarm om Turkse banken, koers lira omlaag

Kredietbeoordelaar Moody's slaat alarm over de gevaren voor de Turkse bankensector. Het bedrijf heeft de kredietbeoordeling van 20 Turkse financiële instellingen naar beneden bijgesteld, van sommige banken zelfs met twee stappen.

De Amerikaanse kredietbeoordelaar waarschuwt dat het risico steeds groter wordt dat banken lastiger aan geld kunnen komen, schrijft persbureau Reuters. Moody's is onder meer negatiever over Denizbank, Odea Bank, Turkiye Is Bankasi en Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi. De rating voor Turkije zelf werd pas al verlaagd.

Dat Moody's zo somber is, heeft alles te maken met de problemen van de Turkse economie, die werd verergerd door een heftige diplomatieke crisis met de Verenigde Staten.

Centrale bank grijpt in

Turkse financiële instellingen hebben jarenlang in dollars en euro's geleend om te profiteren van de gunstige wisselkoers, maar door de daling van de lira wordt het terugbetalen van die leningen ineens problematisch.

Twee weken geleden versoepelde de Turkse centrale bank de regels al, zodat Turkse banken makkelijker aan geld kunnen komen en minder reserves hoeven aan te houden.

Koers lira verder omlaag

Toch blijft de situatie in Turkije penibel, want de waarde van de Turkse lira blijft maar dalen. Ook vandaag gaat de koers ervan ten opzichte van de dollar omlaag, met zo'n twee procent.

Dat oliestaat Qatar te hulp schoot met de toezegging 15 miljard dollar in Turkije te investeren, zorgde slechts voor een kortstondige opleving van de koers van de munt.

