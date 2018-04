'Minutieus uitgekiend': dit verdient topambtenaar Alders

Hans Alders is betrokken bij twee van de grootste hoofdpijndossiers van ons land: de gaswinning in Groningen en de groei van de luchtvaart. Daarnaast is hij ook toezichthouder bij onder meer ProRail. En voor zijn vijf (bij-)banen ontvangt hij meer dan een ministerssalaris.

In totaal verdiende Alders, oud-PvdA-minister en Commissaris van de Koningin in Groningen, vorig jaar 198.317 euro, blijkt uit onderzoek van RTL Z. Dat is meer dan is toegestaan voor een topambtenaar, maar toch mag het. Alders valt met twee van zijn vijf functies namelijk onder uitzonderingen van de regels voor topverdieners bij de overheid.

Dat heeft te maken met hoe de Wet Normering Topinkomens (WNT) in elkaar zit. Die wet is bedoeld om te zorgen dat mensen die werken voor de overheid of instellingen die met publiek geld gefinancierd worden, niet boven een bepaalde inkomensgrens uitkomen.

Maximaal salaris: 181.000

Volgens die wet mocht een topambtenaar vorig jaar 181.000 verdienen. De premier en ministers verdienden vorig jaar 157.287 euro, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering maar zonder vergoedingen. Die vergoedingen worden voor topambtenaren wel meegerekend in hun maximum beloning.

Hans Alders als PvdA-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) in het kabinet Lubbers III. (Foto: ANP)

Hans Alders' belangrijkste job is als Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Daarvoor is hij in dienst van het ministerie van Economische Zaken, met een dienstverband van vier dagen in de week.

Gronings gas

De NCG moet ervoor zorgen dat leven en wonen in het Groningse gaswingebied veilig is en dat de aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning wordt hersteld. Het is een samenwerking tussen tien Groningse gemeenten, de provincie en het rijk.

Op jaarbasis verdient Alders als NCG 106.986 euro (inclusief 8 procent vakantiegeld). Hij krijgt de hoogste trede van de op een na hoogste schaal voor ambtenaren, dat is 9287 bruto per maand voor iemand die 36 uur per week werkt. Alders is maar voor 32 uur in dienst, meldt een woordvoerder van de NCG.

Luchtvaart

Die vijfde dag van de werkweek werkt Alders voor het naar hem vernoemde overlegorgaan dat het kabinet adviseert over de ontwikkeling van de luchtvaart: de Tafel van Alders. Die is onderverdeeld in een tafel voor Lelystad en Eindhoven en de Omgevingsraad Schiphol.

Bij dat laatste orgaan staat Alders voor een salaris van 36.452 euro op de loonlijst voor een dienstverband van 22 procent, blijkt uit de jaarrekening 2016. Dat salaris wordt overigens betaald door het ministerie van I en W.



Alders in 2013 vlak voor hij toenmalig staatssecretaris Mansveld adviseerde over nieuwe geluidsregels voor Schiphol. (Archieffoto: ANP)

Het stapelen van functies, zoals Hans Alders doet, mag zolang hij maar zorgt dat de salarissen die hij in Groningen en Schiphol krijgt, niet boven de norm uitkomen. "Dat is minutieus berekend en op elkaar afgestemd, ik neem aan dat het klopt", reageert Hans Alders zelf tegenover RTL Z.

Spoor

En dat blijkt ook wel: ook met de vergoeding als president-commissaris van spoorheerder ProRail, in totaal 42.379 euro in 2016, blijft Alders onder die norm. Of Alders vorig jaar hetzelfde ontving, is overigens onduidelijk, omdat het jaarverslag er nog niet is. Het enige dat de woordvoerder kan zeggen is dat 'er waarschijnlijk niet zoveel veranderd is'.

Bovendien telt een toezichthoudende functie niet mee voor het optellen van het inkomen uit de andere functies.

Geen publiek geld

De vergoeding van 12.500 euro die hij ontvangt voor zijn vierde functie - toezichthouder bij een private onderwijsinstelling - zorgt er weliswaar voor dat hij boven de norm uitkomt, maar de WNT geldt niet voor die functie.

Dat zit zo: de WNT geldt alleen voor banen of toezichthoudende functies bij instellingen die met publiek geld gefinancierd worden en dat geldt niet voor onderwijsinstelling AOG Holding. Deze opleiding voor managers is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en onderwijsinstelling Freia. Hans Alders is voorzitter van de raad van commissarissen bij de holding waar deze instelling onder valt.

Voor die functie, die hij al zo'n tien jaar bekleedt, heeft hij recht op een vergoeding van 12.500 euro, vertelt directeur Albert Jan Postma van AOG Holding.

Niet gedeclareerd

Behalve dat deze functie dus niet onder de WNT valt, heeft Alders het geld überhaupt nog niet ontvangen, omdat hij het nog niet heeft gedeclareerd. "Dat is hoe ik mijn administratie doe. Soms doe ik dat eens in de twee jaar, een beetje afhankelijk van hoe het loopt", geeft Alders daar zelf als verklaring voor.

Op de vraag of het later sturen van de declaratie geen gevolgen heeft voor zijn belastingaangifte, antwoordt hij: "En als ik de facturen stuur, betaal ik er alle verplichte belasting over."

18 vergaderingen per jaar

Voor zijn laatste functie, als voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Mosseltransitie, ontvangt Alders 'nul' euro, vertelt hij zelf. Dat komt omdat die functie ook onder het ministerie van Economische Zaken valt en hij daar al in dienst is als NCG.

Bovendien heeft de functie niet meer zoveel om het lijf, vertelt hij zelf. Hij vergadert er nog maar twee keer in het jaar voor. Voor zijn commissariaten bij ProRail en AOG vergadert hij respectievelijk twaalf en vier keer per jaar.

Goede planning en dienstauto

Hoe Alders erin slaagt om zijn veeleisende voltijdsbaan te combineren met zijn toezichthoudende functies is volgens hem een kwestie van een 'goede planning, alle tijd optimaal benutten en goed combineren'. "Ik heb een dienstauto, waardoor ik ook mijn reistijd optimaal kan benutten en ik heb het idee dat dit ook wel lukt", verklaart Alders.

"Vraagt u dit alleen aan mij of ook aan anderen?", besluit hij lachend het telefoongesprek.

Eventuele overuren die Alders draait, zouden hem overigens niets extra's opleveren. Iemand die onder de WNT valt mag best meer werken, maar krijgt er niet meer voor betaald.