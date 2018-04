Ministerie waarschuwt leden handelsmissie China voor spionage

Bedrijven die met premier Rutte op bezoek zijn in China, zijn gewaarschuwd voor spionage door de gastheer. Leden van de handelsmissie kregen het advies om hun telefoon en laptop thuis te laten of in ieder geval alle waardevolle informatie eraf te halen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft alle 237 deelnemers van in totaal 147 bedrijven en instellingen een lijst met tips gestuurd, schrijft de Volkskrant.

De ambtenaren die mee zijn op de missie met premier Mark Rutte, ministers Sigrid Kaag, Carola Schouten, Bruno Bruins en staatssecretaris Stientje van Veldhoven hebben zelfs extra beveiligde nieuwe telefoons gekregen, meldt de krant op basis van een anonieme ambtenaar. De belangrijkste documenten gaan alleen in uitgeprinte versie mee, volgens de ambtenaar.

Het advies voor extra digitale beveiliging is inderdaad gegeven aan zo'n honderd deelnemers aan de handelsmissie naar China, zegt Mathijs Tax, woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de reis heeft opgezet. Of het noodzakelijk is om zo'n advies te geven wordt per missie bekeken, zegt hij.

'China wil alles van u weten'

In de brief die de deelnemers van de handelsmissie kregen van het ministerie wordt expliciet gewaarschuwd voor spionage door de Chinese overheid, die 'zal alles over u en uw bedrijf of organisatie willen weten'. Volgens het ministerie worden alle computers en telefoons in de gaten gehouden om informatie te bemachtigen.

Om te voorkomen dat bedrijfsgevoelige informatie in verkeerde handen valt, adviseert het ministerie onder meer om een laptop mee te nemen waar verder niets op staat, en apparaten goed te beveiligen met beveiligingssoftware en een wachtwoord.

Het gebruik van usb-sticks en de eigen Nederlandse telefoon wordt verder afgeraden. Het is beter om ter plaatse een toestel te kopen en dat na vertrek weer weg te gooien, adviseert het ministerie. De kans dat gesprekken worden afgeluisterd, blijft overigens bestaan, waarschuwt het ministerie volgens de krant.

Rusland en Iran

Volgens de Volkskrant gold de veiligheidsinstructie niet alleen voor China, maar ook voor reizen naar Rusland en Iran en ‘mogelijk’ zelfs ook voor reizen naar NAVO-bondgenoot Turkije.

Dat wordt weersproken door Tax. Het is 'niet zeker' of die instructie ooit is gegeven voor Iran, maar voor Rusland en Turkije is dit niet het geval geweest, zegt hij. Mogelijk gebeurt dit in de toekomst wel, maar dat is afhankelijk van de situatie op dat moment, aldus Tax.

Geen commentaar

Inlichtingendienst AIVD laat aan RTL Z weten dat het adviezen geeft aan mensen die met een 'zakelijk doel reizen'. Of de dienst ook betrokken is geweest bij het advies voor deze handelsmissie naar China, wilde de woordvoerder niet zeggen. De tips die Buitenlandse Zaken geeft, hebben wel veel overeenkomsten met de tips die de AIVD onlangs zelf publiceerde.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet inhoudelijk ingaan op vragen van RTL Z. "Daar doen wij nooit mededelingen over", zegt een woordvoeder.

Bedrijfsspionage

Het ligt voor de hand dat deelnemers aan de handelsmissie naar China zo uitgebreid gewaarschuwd worden. China wordt naast Rusland als enige land genoemd onder het kopje 'Nederland als doelwit van spionage' in het jaarverslag van inlichtingendienst AIVD over vorig jaar.

De Duitse geheime dienst waarschuwde vorig jaar ook voor spionage door China via nepaccounts op LinkedIn.