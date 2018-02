Minder luxe, minder jetset: Oranje bivakkeert vanaf nu in Zeist

Na ruim dertig jaar verruilt het Nederlands elftal het prestigieuze hotel Huis ter Duin voor hotel Woudschoten, dat vooral gekozen is vanwege de ligging.

Hotel Woudschoten, dat een vier sterren serviceniveau heeft, ligt om de hoek bij het complex van voetbalbond KNVB in de Zeister bossen. Met de verhuizing is de keuze gemaakt 'voor het voetbal', verwoordt kersvers bondscoach Ronald Koeman het in een persbericht.

De verhuizing betekent ook een afscheid van de luxe van het bekende hotel in Noordwijk, dat vijf sterren heeft en duurder is qua kamers. De duurste kamer, de Executive tweepersoonskamer, in het nieuwe hotel voor Oranje kost 300 euro per nacht.

'Aparte afspraak voor Oranje'

In Huis ter Duin kost een nacht in de Corner Suite tijdens het eerstkomende interlandweekend in maart 362 euro. In het hotel zijn ook vier penthouses, wat die per nacht kosten, staat niet op de site van het hotel.

Als Oranje te gast was in het hotel, was dat goed voor een bezetting van tussen de 15 en 20 procent, vertelt directeur Stephan Stokkermans. Hij wil niet zeggen hoeveel de KNVB betaalde voor de overnachtingen: "We hadden een aparte afspraak, net als we dat hebben met ministeries en multinationals."



Het interieur van een suite in Huis ter Duin. (Beeld: Huis ter Duin)

Ook wil hij niet zeggen op welke kamers de internationals logeerden, behalve dat het in het luxere 'charming'-gedeelte was en dat alle type kamers (dus ook de suites en penthouses) werden gebruikt. Dat kon volgens hem ook niet anders: "Als je een groep van 55 mensen hebt, dan ontkom je er niet aan dat die in alle prijsklassen zitten."

'Vertrek Oranje is een verlies'

Ondanks het verlies van de belangrijke en mediagenieke klant, is Stokkermans niet bang voor verlies van klanten. "Natuurlijk is het een gemis, als het uithangbord van de Nederlandse sport vertrekt", vertelt hij. Maar hij ziet ook kansen: "We zijn nu wel weer interessant voor tegenstanders van Oranje, dat kon eerder niet."

Bij het hotel in Zeist is men uiteraard erg blij met de komst van het Nederlands Elftal. "We zijn ontzettend trots en vereerd", zegt directeur Hans van Pelt.

'Gewend aan voetbalteams'

Dat zijn hotel goedkoper is dan Huis ter Duin en ook minder sterren heeft, zegt volgens hem niet zo veel. "Prijzen zijn niet belangrijk, het gaat om het leveren van een optimale prestatie, dat hoeft zeg maar niet alleen met gouden kranen", aldus Van Pelt.

Lachend: "Afgelopen zomer hadden we de Oranje Leeuwinnen te gast, we zijn dus gewend om een bijdrage te leveren aan een topprestatie."



De verhuizing betekent ook een aderlating voor de Katwijkse voetbalclub Quick Boys. Oranje trainde altijd op hun velden en vergoedde in ruil daarvoor het onderhoud ervan. (Foto: ANP)

De keuze voor Zeist is puur gemaakt op basis van voetbal, verzekert ook woordvoerder Chris van Nijnatten van de KNVB. "De verhuizing is niet om financiële redenen, maar omdat het logistiek veel makkelijker is en we daar een modern topsportcentrum hebben", zegt hij.

Van Nijnatten wil niets zeggen over de financiële afspraken met beide hotels. Hotel Woudschoten werkte al samen met de KNVB, onder meer door het verzorgen van de catering op de campus.