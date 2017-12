Met nieuw afvalbeheersplan loopt Nederland nog lang niet voorop

Het nieuwe landelijke afvalbeheersplan gaat vandaag in onder de naam LAP 3. Het pakket regels en richtlijnen voor afvalverwerkers, bedrijven en huishoudens moet helpen om in 2050 volledig circulair te worden. Niet iedereen is enthousiast.

Het plan lag op tafel in 2016 en kreeg veel inspraakreacties. Er werd bijvoorbeeld gevraagd om een lagere belasting op arbeid gericht op reparatie. Dan zouden spullen minder snel vernietigd worden. Maar daarvan wil Rijkswaterstaat de mogelijkheden eerst verder onderzoeken.

Het nieuwe afvalbeheersplan moet helpen om een circulaire economie op gang te brengen. Volgens Rijkswaterstaat kan afval zoals we dat nu kennen verdwijnen en een nieuwe grondstof worden. Het plan is om volledig circulair te worden in 2050. De eerste stap is 50 procent minder primaire grondstoffen dan in 2016 te verbruiken in 2030.

Recyclen

In het plan staan richtlijnen voor afvalverwerking. Dat moet op een zo 'hoog mogelijke' manier gebeuren, zodat het materiaal niet te veel waarde verliest. Regels over hoe dat moet gebeuren, mocht een afvalverwerker tot nu toe negeren als de recyclingskosten meer dan 175 euro per ton bedroegen. Dat is nu verhoogd naar 205 euro per ton.

Bedrijven moeten hun afval in principe scheiden. Bij papier en karton ligt de ondergrens op 0 kilo, bij groenafval op 200 kilo en kunststofbekertjes 500 stuks. Daarnaast mag bijvoorbeeld 40 kilo aan houtafval en 5 autobanden ongescheiden in het restafval verdwijnen.

Als het te duur wordt om te scheiden - meer dan 45 euro per ton-, mag een bedrijf daarvan afwijken als dat kan worden aangetoond.

Composteren

Ten slotte geeft LAP 3 geeft ook enkele suggesties aan huishoudens om bij te dragen aan de circulaire economie.

Rijkswaterstaat raadt bijvoorbeeld aan om zelf te composteren, maar alleen als dat op een verantwoorde manier kan, zodat er niet teveel methaan ontstaat. Anders is het beter om je gft-afval gescheiden in te leveren bij de gemeente.

Weinig visionair

Niet elke afvalexpert volgt het LAP 3 op de voet. Hoogleraar Peter Rem, voorzitter van de Resource en Recycling afdeling van de TU Delft, kijkt liever naar Duits beleid. "Nederland is maar een klein land en ook nog niet bepaald visionair in afvalverwerking."

Dat is ook wel logisch, vindt hij. "Als Nederland iets revolutionair anders doet, gaat dat weinig effect hebben in Europa. Bovendien is Nederland geen productieland. We zijn gewend ons geld te verdienen met handel: ophalen en wegbrengen dus. Recyclen kost veel tijd en energie en dan hebben we ook nog eens nauwelijks grondstoffen."