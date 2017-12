McVegan gelanceerd bij McDonald's in Finland en Zweden

In Zweden en Finland verkoopt McDonald's vanaf vandaag de McVegan. "Klanten vragen om variatie in smaak en proteïne."

De burgers liggen op een bekend broodje, maar zijn gemaakt van soja en gedrenkt in eiervrije McFeast-saus. McDonald's testte de verkoop acht weken lang in de Finse Tampere-regio en breidt de verkoop nu uit naar het hele land. Zweedse filialen gaan met de input van Finse gasten meteen de veganistische markt op.

"We willen iedereen bedienen en klanten vragen om meer variatie in smaak en proteïne", vertelt een woordvoerder van de Zweedse McDonald's. Er stonden al vegetarische producten op het McDonald's-menu, maar die werden gefrituurd in hetzelfde vet als dierlijke producten. De McVegan wordt apart bereid.

Veganisten

Veganisten zijn verdeeld over de nieuwe stap van McDonald's. Sommigen weigeren ook maar iets te kopen bij het bedrijf, omdat ze het sowieso problematisch vinden. Andere bezoekers spreken meteen hun waardering uit.

Foodblogger Sanne van Simplyvegan.nl is enthousiast, schrijft ze. "Ik sta als vegan zijnde niet achter de dierlijke producten die ze verder nog verkopen. Maar aan de andere kant: de Albert Heijn verkoopt ook vlees en daar doe ik ook evengoed mijn boodschappen."

Pizza Hut

McDonald's sluit met de nieuwe burger aan bij Ben & Jerry's en Pizza Hut, die ook al veganistische producten op de menukaart zetten.

In Nederland is de McVegan nog niet te krijgen en moeten mensen vooralsnog zelf creatief zijn met veganistische gerechten.