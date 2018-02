Maximumaantal vluchten bereikt, maar Schiphol kan doorgroeien

Schiphol zit bijna aan het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen per jaar. Toch zal de luchthaven de komende jaren doorgroeien, want aan het aantal passagiers is geen limiet gesteld.

Om de overlast rond Schiphol te beperken, is afgesproken dat er tot en met 2020 niet meer dan 500.000 vliegtuigen per jaar mogen landen en vertrekken. Die grens is al bijna breikt. Vorig jaar kwam de luchthaven uit op 496.747 vliegbewegingen.

Groei is dus nauwelijks meer mogelijk en toch groeit Schiphol wel degelijk. Het aantal passagiers steeg vorig jaar namelijk met 7,7 procent tot 68,4 miljoen. En die groei zal volgens deskundigen nog wel even doorzetten.

Grotere vliegtuigen, vollere bezetting

Hoe dat kan: grotere vliegtuigen en een vollere bezetting. Naar die grotere toestellen is de laatste jaren dan ook meer vraag, zegt Joris Melkert, luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU Delft.

"Als je bijvoorbeeld kijkt naar een van de standaardmodellen van Airbus, de A320, daar gaat een kleine 200 passagiers in. In de grotere variant, de A321, gaan ongeveer 240 passagiers. En die verkoopt de laatste jaren heel erg goed."

Volgens hem zijn die nieuwe vliegtuigen bovendien een stuk zuiniger. "Dus daar wordt ook weer winst op geboekt."

Op de bezetting valt ook nog winst te behalen. In 2011 zaten de vliegtuigen die van en naar Schiphol vlogen, gemiddeld voor nog geen 80 procent vol. Vijf jaar later was dat gestegen naar bijna 84 procent.

Een derde optie voor groeiend Schiphol is uitwijken naar andere vliegvelden. Zo moet Lelystad Airport vanaf april 2019 een deel van de Schipholvluchten opvangen. Dit tot groot protest van omwonenden.

Uitwijken naar Lelystad

Vliegvelden als Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde zagen afgelopen jaar ook allemaal het aantal vliegbewegingen toenemen.

Die groei komt vooral door vakantiegangers. "Vakantievervoer is goed voor 71 procent van het vliegverkeer", zegt Hans Heerkens, die als luchtvaarteconoom ​verbonden is aan de Universiteit Twente. En daar zijn de 'veel te lage' ticketprijzen weer de oorzaak van, zegt hij.