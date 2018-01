Magere brexitbuit: slechts 18 bedrijven kozen Nederland in 2017

De Nederlandse lobby om bedrijven uit Groot-Brittannië weg te lokken vanwege de brexit is nog geen succes. Van de ruim 200 geïnteresseerde bedrijven kozen tot nu slechts 18 ervoor zich vanwege de brexit in Nederland te vestigen, meldt de lobbyorganisatie van de overheid.

Het gaat om bedrijven die dankzij het lobbywerk van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) hier naartoe zijn gehaald. De NFIA is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse overheid om buitenlandse bedrijven naar ons land te halen, in het netwerk zitten ook regionale lobby-instellingen.

Als er op brexitgebied al successen geboekt zijn, dan was dat in Amsterdam. De gemeente meldde in de zomer van vorig jaar al dat er 12 bedrijven vanwege de brexit naar Amsterdam komen, goed voor 450 nieuwe banen in de komende drie jaar.

Overlap Amsterdamse oogst

Een deel van de bedrijven die naar Amsterdam komen, telt het NFIA ook mee in het jaarverslag, maar hoeveel dat er zijn is onbekend, aldus een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het kan dat Amsterdam ook op eigen houtje bedrijven heeft binnengehaald en daar weet NFIA vanwege vertrouwelijksheidafspraken niet van, legt de woordvoerder uit. "Maar de overlap is groot", vult hij aan.

'200 bedrijven zijn geïnteresseerd'

Het NFIA had vorig jaar contact met ruim 200 bedrijven die zich vanwege de brexit mogelijk in Nederland willen vestigen. Dat zij dit nog niet doen, komt volgens de lobbyorganisatie omdat er nog zo veel onduidelijk is over de nieuwe relatie tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie. Daar wordt nog over onderhandeld.

Het groepje bedrijven dat al wel de knoop doorhakte, is de komende 3 jaar in totaal goed voor 483 nieuwe banen en 19 miljoen euro aan investeringen. Ter vergelijking: in totaal investeerden buitenlandse bedrijven vorig jaar 1,67 miljard euro in Nederland, goed voor 12.500 banen.

Extra personeel

De inzet van extra personeel om Nederland te laten profiteren van de brexit loont nog niet echt, als we de 19 miljoen euro afzetten tegen de totale investeringen die zijn toegezegd.

In totaal werken er 115 mensen bij het NFIA, dat vorig jaar een budget van zo’n 14 miljoen tot z’n beschikking had. Twee derde van het personeel werkt op de 27 vestigingen in het buitenland, de rest op het hoofdkantoor in Den Haag.

2,1 miljoen per brexitlobbyist

Na 23 juni 2016 zijn in totaal 9 mensen op het brexit-dossier gezet: vier in Londen, twee in New York, twee in San Francisco en een in Toronto. Zij fungeren als contactpersoon voor bedrijven die zich bij het NFIA melden omdat ze vanwege de brexit Groot-Brittannië willen verlaten of twijfelen of ze zich er überhaupt willen vestigen.

Als we de beloofde investeringen afzetten tegen het aantal medewerkers dat er mee bezig is geweest, dan blijft het gemiddelde investeringsbedrag van bedrijven die vanwege de brexit naar Nederland komen (2,1 miljoen per persoon) fors achter bij dat van de andere bedrijven (14,5 miljoen euro gemiddeld per persoon).

EMA telt (nog) niet mee

Belangrijk om te vermelden: de zwaarbevochten komst van het Europese Geneesmiddelenbureau EMA is nog niet meegeteld. Bij deze instelling werken 900 mensen.

Of het Nederlandse beleid succesvol is of niet, is nog niet met zekerheid vast te stellen, er kunnen immers nog veel bedrijven de oversteek waren. Om de Nederlandse prestaties in perspectief te plaatsen vroegen we de Duitse en Franse evenknieën van het NFIA naar cijfers.

Duitsland: geen apart beleid voor brexit

In Duitsland houdt men die statistieken niet bij, zegt een woordvoerder van Germany Trade & Invest. Onze oosterburen zien de brexit wel 'als een soort van mogelijkheid', maar het is geen reden om er extra op in te zetten.

Business France reageerde niet direct op onze vragen.

'Concurrerend fiscaal klimaat'

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken & Klimaat is blij met de investeringen in ons land. Volgens hem hebben 1,4 miljoen Nederlanders hun baan direct of indirect te danken aan buitenlandse bedrijven.

Wiebes benadrukt hoe belangrijk het is dat Nederland een 'concurrerend fiscaal klimaat' heeft, want 'daar profiteren we allemaal van'. Daarmee lijkt Wiebes onder meer te doelen op de afgeschafte dividendbelasting die de schatkist 1,4 miljard euro kost.