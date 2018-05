Machines en gebouwen: industrie wil 25 procent meer investeren

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar bijna 25 procent meer te investeren dan afgelopen jaar, vooral in de aardolie- en chemiebranche. Het gaat daarbij om gebouwen, machines, vervoersmiddelen en computers.

Vorig jaar dachten deze ondernemers nog 16 procent meer te investeren dan het jaar daarvoor, blijkt uit een enqûete van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Producenten zeiden toen niet zo zeer te willen investering in vervanging, maar meer in uitbreiding.

De hogere verwachtingen vallen samen met een toename van het productenvertrouwen, meldde het CBS eerder al. De meest recente cijfers over de daadwerkelijke investeringen komen uit 2016. Nederlandse bedrijven in de industrie investeerden toen bijna 8 miljard euro, 2 procent minder dan in 2015.

Meeste geld naar machines

Het meest werd toen geïnvesteerd in machines (ruim 68 procent) en bedrijfsgebouwen (15 procent). Bedrijven in de industrie investeerden relatief weinig in vervoermiddelen (4 procent) en het minst in de aankoop van grond.

In totaal investeerden Nederlandse bedrijven in 2016 iets meer dan 49 miljard euro. Ook dat is iets minder dan in 2015, toen het totaal voor het eerst boven de 50 miljard euro uitkwam.