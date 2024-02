ECB waarschuwt: 'Waarde bitcoin is nul'

Consumenten die financieel niet zo goed zijn onderlegd kunnen niettemin worden aangetrokken tot bitcoins omdat ze bang zijn de boot te missen, wat hen geld kan gaan kosten, vreest de centrale bank. In hun ogen geeft de totale waarde van bitcoins van 1000 miljard dollar (zo'n 920 miljard euro) weer wat de schade is die zou ontstaan als 'het kaartenhuis instort'.

'Al 15 jaar belegging'

Teunis Brosens, cryptokenner van ING, zegt niet te weten wat hij aan moet met de discussie of crypto's zoals bitcoin een belegging zijn of niet. "Het bestaat al 15 jaar en de praktijk wijst uit dat er mensen zijn die er geld in steken."

Brosens vraagt zich af waarom de ECB er 'zo met een gestrekt been' in gaat. "Als je een bitcoin-aanhanger bent, dan zou je kunnen concluderen dat als de ECB, nu het zo goed gaat met de koers van bitcoin, zo hard uithaalt, bitcoin misschien niet zo irrelevant is."

Wel is het volgens hem een buitencategorie qua risico, maar er zijn ook andere beleggingen die riskant zijn. Brosens vindt het op zich niet zo vreemd dat de ECB wil waarschuwen en wil voorkomen dat er misschien een hype ontstaat waar particuliere beleggers 'hun billen aan kunnen branden'. Maar, zegt hij ook: "Het is niet aan de ECB om te waarschuwen voor beleggingsrisico, dat is iets voor de AFM."