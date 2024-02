Onterecht ontslagen directeur Goudwisselkantoor krijgt 375.000 euro

In de gisteren openbaar geworden uitspraak veegt de kantonrechter in Dordrecht de vloer aan met de werkgever. Volgens de rechter blijkt nergens uit dat de directeur slecht functioneerde. Zo was de man nooit aangesproken op zijn vermeende gedrag, en had hij nooit de gelegenheid gekregen dat te verbeteren.

Nepredenen

De kantonrechter benadrukt bovendien dat alles er juist op wijst dat de directeur uitstekend werk leverde. De man was snel opgeklommen tot de op een na hoogste positie binnen het bedrijf, ontving in mei nog een bonus van 70.000 euro en zou volmachten krijgen om meer beslissingen te kunnen nemen.